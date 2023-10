Call of Duty Modern Warfare III : Quand aura lieu la bêta et comment y jouer ?

Comment participer à l’accès anticipé ?

Si la bêta de Call of Duty Modern Warfare III promet d’être ouverte à tous à terme, celles et ceux qui ont précommandé le jeu auront droit à un week-end d’accès anticipé en plus. Si vous avez précommandé votre jeu dans son édition numérique, vous n’aurez pas besoin de code : il suffira de télécharger le client de l’accès anticipé lorsque cette dernière débutera, et vous y aurez automatiquement accès (en restant sur la même plateforme que votre précommande).

Dans le cas d’une précommande pour la version physique, vous aurez bien besoin d’un code. Celui-ci vous est normalement envoyé par mail suite à votre achat, ou directement imprimé sur le bon de reçu. Pensez donc à voir cela avec le revendeur auprès duquel vous avez précommandé le jeu.

Quand aura lieu la bêta de Call of Duty Modern Warfare III ?

Cette bêta se déroulera en plusieurs temps. Tout d’abord, ce sont les possesseurs de consoles PlayStation qui auront un accès priorisé, avec d’abord l’accès anticipé puis la bêta ouverte sur ces plateformes. Puis, ce sera au tour des joueurs et joueuses Xbox et PC de rejoindra la partie la semaine suivante. Notez que chaque période indiquée commence et se termine dans tous les cas à 19 heures. Voici les dates de la bêta :

Premier week-end (PlayStation uniquement)

Du 6 au 7 octobre : Accès anticipé pour les précommandes

Du 8 au 10 octobre : Bêta ouverte à tous

Deuxième week-end (PC – PlayStation – Xbox)

Du 12 au 13 octobre : Accès anticipé pour les précommandes Xbox et PC / Bêta ouverte sur PlayStation

Du 14 au 16 octobre : Bêta ouverte à tous

Call of Duty: Modern Warfare III sortira le 10 novembre prochain, sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.