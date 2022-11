Call of Duty : Un épisode premium en 2023 développé par Sledgehammer ?

On ne sait plus vraiment où donner de la tête avec la direction que prend la série Call of Duty. Il semblait déjà presque acté qu’aucun épisode premium (comprenez par là tarifé à 70 €) ne verrait le jour en 2023, mais des échos semblent indiquer le contraire. Enfin presque, puisque deux sons de cloche s’affrontent aujourd’hui. D’un côté, Activision qui veut rassurer ses investisseurs en promettant un jeu premium pour 2023, et de l’autre, Jason Schreier de Bloomberg qui a enquêté sur le dossier et qui pense que l’éditeur joue avec les mots.

Let me make this super clear:

– The next game, by Treyarch, is coming out in 2024

– Next year there will be a Modern Warfare II "premium" (paid) expansion by Sledgehammer

– It's supposed to have lots of content! Maybe that's why they call it a "full" release. But it's more MWII https://t.co/jXKAiMFcTf

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 7, 2022