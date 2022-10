Accueil » Actualités » Call of Duty Modern Warfare 2 pourrait avoir une grosse extension solo et multi en 2023

On sait maintenant qu’Activision ne devrait pas sortir de nouvel épisode de la licence Call of Duty en 2023. Une décision qui pourra surprendre étant donné que la série maintient depuis un bon moment son rythme de publication, mais le fait que Warzone 2.0 soit là pour grossir les recettes de l’éditeur comble quelque peu ce manque à gagner. On avait aussi eu vent que du contenu premium (autrement dit payant) pourrait tout de même sortir durant cette année, que ce soit sous la forme de DLC ou d’un spin-off, et cette rumeur prend aujourd’hui un peu plus d’ampleur avec une extension qui pourrait être liée à Call of Duty Modern Warfare 2.

Une campagne en plus et des cartes issues de plusieurs épisodes ?

C’est en tout cas ce qu’affirme TheGhostofHope, un leakeur reconnu dans la communauté Call of Duty, qui déclare qu’un DLC majeur serait prévu pour cet épisode. Dans cette extension, on retrouverait d’abord une nouvelle campagne, mais aussi un pack de cartes fêtant les 20 ans de la licence, contenant notamment des maps issues du Modern Warfare 2 sorti en 2009.

Tout cela a été ensuite corroboré par le journaliste Jason Schreier, qui ne connait pas les détails, mais qui affirme qu’il y a bel et bien du contenu payant prévu pour Modern Warfare 2. Activision n’a pas encore commenté les rumeurs, mais on imagine que l’éditeur ne dira rien tant que le jeu de base ne sera pas encore disponible.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.