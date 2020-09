Call of Duty : Black Ops Cold War présente son multijoueur en vidéo

Après nous avoir présenté son solo lors de son reveal et durant l’Opening Night Live de la Gamescom, Call of Duty : Black Ops Cold War avait promis de nous donner des nouvelles de son multijoueur dès ce 9 septembre. Le jeu a donc eu droit à quelques informations supplémentaire et à un trailer en plus.

Traversez le globe en multi

Le titre nous entraînera aux quatre coins du monde, ce qui permettra d’avoir accès à des décors bien différents pour les maps de ce multijoueur. On notera particulièrement une carte basée sur les navire et sous-marins, où le conflit s’entendra même sous l’eau. Le titre nous promet également de nouveaux modes de jeu, ainsi que du cross-play, du cross-gen et du cross-save, rien que ça.

Call of Duty: Black Ops Cold War débarquera le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, certainement à la même date pour la Xbox Series X puis plus tard sur PlayStation 5.