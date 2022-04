Call of Duty : Activision confirme que le prochain Warzone sera révélé cette année

Activision-Blizzard dévoilait aujourd’hui son dernier bilan financier, l’occasion pour l’éditeur de faire le point sur les nouveautés à venir dans son catalogue, notamment autour de la licence Call of Duty. On sait que l’épisode 2022 sera la suite de Call of Duty: Modern Warfare 2019, et on s’attend à ce que le titre fasse parler de lui dès cette semaine, mais on sait moins de choses sur la nouvelle itération de Warzone, qui a déjà été confirmée par le passé par l’éditeur. Ce dernier en glisse justement un mot dans son dernier rapport.

Une année importante pour Call of Duty

Lorsqu’il est question du nouveau Warzone dans son bilan, Activision-Blizzard précise alors que ce nouveau titre devrait faire parler de lui prochainement, dès 2022 :

« La nouvelle expérience Warzone gratuite, qui est construite à partir de zéro aux côtés du jeu premium, propose des innovations révolutionnaires qui seront révélées plus tard cette année. »

Si rien ne dit pour le moment que ce nouveau Warzone sera lancé cette année, on a désormais la confirmation que le titre devrait au moins être présenté en 2022.

L’éditeur en profite aussi pour glisser un mot sur la suite de Modern Warfare 2019, qu’il voit comme étant « l’expérience la plus avancée de la licence », quoi que cela veuille dire. On imagine en tout cas que cet épisode sera révélé au grand jour avant Warzone 2 (si on peut l’appeler ainsi), ce qui n’est peut-être qu’une question de jours.