Call of Duty : Le prochain épisode sera la suite de Modern Warfare 2019, Warzone 2 confirmé

Cela faisait pas mal de temps que l’on entendait des rumeurs à propos d’un potentiel Call of Duty Warzone 2, et d’une suite à l’épisode Modern Warfare sorti en 2019. Le studio Infinity Ward a même joué avec les attentes en teasant « une nouvelle génération pour Call of Duty » qui arriverait prochainement, et ça y est, Activision a confirmé la chose : l’épisode 2022 de Call of Duty sera bien un nouveau Modern Warfare 2, et un Warzone 2 est bien en chantier.

Une nouvelle expérience Warzone arrive

Si ces deux jeux ne sont pas appelés exactement par ces titres, c’est bien comme cela qu’il faut comprendre l’information. Dans un long message adressé à la communauté sur le blog de Call of Duty, on apprend donc de nombreux détails sur les projets à venir pour la licence, à savoir que le prochain épisode canonique sera bien une suite à Modern Warfare, celui de 2019, et sortira cet automne.

C’était en rumeur depuis longtemps, mais c’est officiel maintenant, et c’est bien Infinity Ward qui va s’occuper du titre. Autre détail d’importance, cet épisode est développé en partant de zéro, avec un nouveau moteur.

Et il ne sera pas le seul à utiliser ce nouveau moteur, puisque Activision déclare qu’une « nouvelle expérience Warzone » va arriver prochainement, ce que l’on peut résumer en tant que Warzone 2.

On nous indique alors qu’il faut s’attendre à « une évolution massive du Battle Royale avec un tout nouveau terrain de jeu et un nouveau mode bac à sable ». Ce nouveau Warzone sera aussi géré par Infinity Ward, puisque lui et Modern Warfare 2 sont très liés dans le développement.

Reste maintenant à voir ce qu’il va advenir du Warzone existant, et s’il fonctionnera de concert avec cette nouvelle expérience, ou s’il sera fusionné avec.

On attend maintenant un reveal complet, qui devrait arriver plus tard dans l’année, mais avant cela, d’autres détails devraient émerger.