Call of Duty : Le prochain Modern Warfare 2 annoncé dans peu de temps ?

L’année dernière, Call of Duty Vanguard avait été révélé au cours de l’été, en plein mois d’août, chose assez rare pour la licence qui a souvent eu l’habitude de présenter son épisode annuel aux alentours de la période allant d’avril à juin, histoire d’être présent lors des grandes conférences de l’été. Il se pourrait que la série revienne à cette stratégie, du moins si l’on théorise sur le fait que le studio Infinity Ward semble nous teaser une annonce imminente.

Une annonce dans les prochains jours ?

Le compte officiel du studio sur Twitter a récemment changé sa bannière et sa photo de profil pour seulement laisser entrevoir des panneaux noirs, sans aucune indication. Une stratégie déjà employée par le passé et qui pourrait nous faire penser que Infinity Ward, le studio en charge de l’épisode de cette année, serait sur le point de dévoiler des images de ce dernier, qui ne serait nul autre que Modern Warfare 2, la suite de l’épisode de 2019.

De plus, CharlieIntel sur Twitter a pu remarquer qu’en améliorant la luminosité de la bannière du studio, le personnage de Ghost semblait s’y trouver. Si on lie tout cela au fait que RalphsValve, insider réputé sur la licence, indiquait que quelque chose pourrait se passer le 30 avril (mais que le vrai reaveal serait prévu pour mai), notamment pour des play tests, ce qui a ensuite été appuyé par Tom Henderson, tout semble concorder sur une annonce prochaine pour le nouveau Call of Duty.