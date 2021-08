Call of Duty Warzone : 50 000 tricheurs bannis en plus, le studio promet des changements

Call of Duty Warzone fait face à des vagues de tricheurs depuis son lancement, et malgré les efforts successifs de la part de Raven Software pour bannir par dizaine de milliers ces personnes, le titre reste tout de même rempli de joueurs dans le genre. Le studio a tout de même effectué un grand ménage récemment, et nous indique que des changements devraient arriver.

🚫 Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.

More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.

We will have more info for you soon.

— Raven Software (@RavenSoftware) August 11, 2021