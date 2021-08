Call of Duty Vanguard est disponible en précommande

La machine est lancée pour Activision, qui peut maintenant dérouler le rouleau-compresseur marketing pour Call of Duty Vanguard jusqu’à sa sortie (histoire de camoufler un peu les affaires judiciaires en cours). Alors que l’on attend qu’il fasse une réapparition pendant la Gamescom cette semaine, le jeu ouvre dans le même temps ses précommandes.

Les édition de base et Cross-Gen sont disponibles

Si le jeu n’est pas encore disponible à la précommandes dans toutes les boutiques en ligne, on peut d’ores et déjà le retrouver sur Amazon, ou les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series sont présentes.

Pour rappel, les éditions next-gen du jeu coutent plus chères que les autres, puisque la mise à niveau n’est pas gratuite. Pour profiter des versions PS5 et Xbox Series, il faut payer le Cross-Gen Bundle, ou faire la mise à niveau payante plus tard.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.