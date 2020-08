Brawlhalla est désormais disponible sur mobile

Alors que la date de sortie de Brawlhalla sur mobile a été dévoilée il y a tout juste un mois, le brawler d’Ubisoft est désormais disponible sur iOS et Android. Et, si vous vous connectez durant les deux premières semaines de jeu, vous allez pouvoir obtenir un skin gratuit !

Brawlhalla, what’s my name

Disponible depuis belle lurette sur PC et consoles, le jeu de combat en free-to-play Brawlhalla débarque enfin sur iOS et Android pour conquérir la dernière frange de joueurs n’ayant pas encore craqué. Vous pourrez y incarner pas moins de 50 personnages différents, ce qui vous laissera pas mal de temps avant de vous lasser.

Vous pourrez retrouver pas mal de personnages connus comme Finn et Jake ou Ben 10 (Cartoon Network). Pour vous procurer le jeu gratuitement, rien de plus simple, dirigez-vous vers l’App Store ou le Google Play, en fonction de votre plateforme, et commencez dès maintenant à jouer.

Pour rappel, Brawlhalla est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.