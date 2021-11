Brawlhalla : Ryu, Chun-Li et Akuma relèvent le challenge

Brawlhalla se faisait discret depuis l’E3 et l’annonce des Tortues Ninja mais la concurrence a été rude avec Sora qui a rejoint Smash Ultimate, Nickelodeon All-Stars Brawl qui a eu le temps d’être annoncé et de sortir et même MultiVersus qui nous a plus ou moins surpris la semaine dernière. Et cette fois-ci, c’est Street Fighter qu’Ubisoft a décidé d’inviter dans son jeu.

Ryu dans Brawlhalla, c’est original…

Ryu est très certainement le maître incontesté de l’incruste dans les jeux vidéo mais il n’arrive pas seul pour représenter sa saga puisque Chun-Li et Akuma viennent également de rejoindre le jeu via la mise à jour d’aujourd’hui. Et en plus de ces trois personnages jouables, le jeu gagne aussi un nouveau mode, le Street Brawl, qui échange les règles des Smash-like pour celles de Street Fighter avec une arène fermée et des barres de vie.

Brawlhalla est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android.