Brawlhalla dévoile sa date de sortie sur mobile

A défaut de revenir sur son actualité plus pressante, Ubisoft a ressorti Brawlhalla lors de sa conférence Ubisoft Forward. Aucun contenu annoncé pour le jeu lui-même mais on a au moins sa date de sortie sur iOS et Android.

Assassin’s Creed Brawlhalla

Il sortira sur mobiles le jeudi 6 août. Et c’est à cette occasion que le crossplay arrive sur le jeu pour vous permettre d’affronter les utilisateurs des autres plateformes. S’inscrire dès maintenant sur le site officiel permettra d’obtenir gratuitement un skin exclusif.

Brawlhalla est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Mac et arrivera donc le 6 août sur iOS et Android.