Borderlands : Jack Black va donner de la voix à Claptrap dans le film

Le film Borderlands est sur le point de commencer son tournage, mais il est également en train de finaliser son casting, décidément uniquement composé d’acteurs et d’actrices bien célèbres. Un autre grand nom vient se rajouter à Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ou encore Kevin Hart, puisque c’est Jack Black qui interprétera Claptrap dans le film (à défaut de pouvoir jouer Thor chez Marvel).

Une star de plus pour le film

C’est une nouvelle fois The Hollywood Reporter qui a dégainé l’information. Vous vous en doutez, l’acteur ne donnera ici que sa voix au célèbre robot de la licence. Il retrouve ainsi son complice Kevin Hart, avec qui il a récemment partagé l’affiche dans les deux derniers films Jumanji. Il a aussi déjà travaillé avec Eli Roth et Cate Blanchett pour le film The House with a Clock in Its Walls.

Eli Roth déclare alors à son sujet : « Je suis si excité à l’idée de retrouver Jack, cette fois-ci dans la salle d’enregistrement. Claptrap est le personnage le plus amusant du jeu, et Jack est parfait pour l’interpréter sur grand écran. »

On attend maintenant que le tournage de Borderlands commence pour avoir plus d’informations sur le film, à moins que d’autres noms connus ne viennent s’ajouter au casting entre temps.