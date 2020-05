Borderlands : Cate Blanchett pourrait incarner Lilith

L’adaptation ciné de Borderlands continue de faire parler d’elle avec cette fois-ci une première piste pour son rôle principal, si l’on en croit le premier synopsis.

Selon Variety, l’actrice Cate Blanchett serait actuellement en pourparlers avec Lionsgate pour interpréter la sirène Lilith. Le studio a refusé de commenter la rumeur mais Gearbox n’a visiblement pas été prévenu du silence imposé. Leur compte officiel Twitter a donc partagé l’article de Variety en précisant qu’ils étaient particulièrement excités par cette nouvelle.

We are incredibly excited about this news! Borderlands is shaping up to be an amazing movie!https://t.co/42VT8YUQkc pic.twitter.com/zJY7M7B5to

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) May 5, 2020