Borderlands : Jamie Lee Curtis jouera Tannis dans le film

Les annonces autours des films et des séries qui adaptent des jeux vidéo sont de plus en plus nombreuses en ce début d’année. Le film Borderlands a fait quelques fois parlé de lui puisqu’il est en train de finaliser son casting, avec pas mal d’actrices et d’acteurs connus à l’affiche comme Cate Blanchett ou Kevin Hart. C’est aujourd’hui au tour de Jamie Lee Curtis de rejoindre tout ce beau monde.

Encore un grand nom pour cette adaptation

L’actrice incarnera visiblement le personnage de Patricia Tannis, dans le film réalisé par Eli Roth, comme nous le révèle The Hollywood Reporter.

On aura donc droit à une version de l’archéologue de Pandore légèrement différente dans cette adaptation, avec Jamie Lee Curtis que l’on connait pour ses rôles dans les films Halloween ou plus récemment Knives Out. Tannis est décrite comme « ayant peut-être la clé afin de trouver l’arche, mais son histoire compliquée avec Lilith ne va faciliter les choses. »

Le film n’a encore pas de date de sortie mais devrait débuter son tournage dans les prochaines semaines.