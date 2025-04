Borderlands 4 : le patron de Gearbox assure que le report n’a rien à voir avec GTA 6 ou d’autres jeux

Le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, a fermement nié ces allégations. Dans une déclaration sur X (anciennement Twitter), il a affirmé que cette décision était « 100% le résultat de la confiance dans le jeu et la trajectoire de développement, soutenue par des tâches réelles et des taux de détection/correction de bugs ». Il a ajouté que « notre décision n’a littéralement rien à voir avec la date de lancement réelle ou théorique d’un autre produit ».

Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 30, 2025