Borderlands 4 avance sa date de sortie et confirme un State of Play dédié pour très bientôt

MAJ : Randy Pitchford a republié la vidéo sur X.

Un changement de calendrier lié à la sortie de GTA 6 ?

Initialement prévu pour le 23 septembre 2025, Borderlands 4 sortira finalement le 12 septembre prochain, selon les déclarations de Randy Pitchford dans la vidéo, rapidement retirée mais que nous avons pu consulter avant sa suppression. Le patron de Gearbox s’est voulu rassurant, affirmant que le développement se déroule dans “le meilleur scénario possible”.

Announcement about the Borderlands 4 launch date – Please watch until the end: pic.twitter.com/cF85jG1p09 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 29, 2025

Un report à la baisse de la date de sortie, chose rare dans l’industrie, mais qui tend à se produire davantage ces dernières années, à mesure que les studios adoptent une approche plus prudente quant à leurs annonces. On se souvient notamment de cas similaires avec Shin Megami Tensei V: Vengeance ou encore Assassin’s Creed Mirage, sortis plus tôt que prévu.

Ce changement de date pourrait également s’expliquer par une volonté d’anticiper la tempête GTA VI, dont la sortie est toujours prévue pour 2025, sans date précise. Gearbox et 2K pourraient ainsi chercher à éviter un embouteillage en fin d’année. Il est également possible qu’ils veuillent éviter une confrontation directe avec le prochain FPS de Bungie, Marathon, également prévu pour le 23 septembre prochain.

Pitchford a aussi confirmé qu’un State of Play consacré à Borderlands 4 serait diffusé très prochainement. Ce rendez-vous, déjà évoqué pour le printemps, devrait inclure de nouvelles séquences de gameplay, et pourrait même être diffusé cette semaine, à en croire le ton de son intervention. On attend désormais une annonce officielle du côté de chez Sony.