Borderlands 4 : les infos clés à retenir après le State of Play de PlayStation

De nouveaux chasseurs de l’Arche

Comme chaque opus, Borderlands 4 proposera 4 nouveaux chasseurs de l’Arche. Deux ont été présentés lors de ce State of Play :

Vex la Sirène : elle utilise l’énergie de phase pour se renforcer et invoquer des familiers spectraux, dont un félin nommé Trouble, pour l’aider au combat. La bête peut d’ailleurs adapté ses dégâts en fonction de l’arme que vous portez et change de couleur en conséquence.​

Rafa le Soldat Exo : ancien soldat de Tediore, il porte une exo-armure expérimentale capable de créer une variété d'armes.​

Chaque Chasseur dispose de trois compétences d’action uniques, d’un arbre de compétences avancé avec des améliorations spécifiques et d’une caractéristique propre influençant son style de jeu.

A la découverte de la planète Kairos en solo ou coop

Borderlands 4 se déroule sur Kairos, une nouvelle planète marquée par des factions en guerre, une faune dangereuse et des habitants désespérés. Le Gardien du Temps, antagoniste principal, contrôle la planète depuis des millénaires à l’aide d’implants cybernétiques appelés Bolts et d’une armée de soldats synthétiques nommée l’Ordre. Six ans avant les événements du jeu, l’arrivée soudaine d’une lune a plongé Kairos dans le chaos, incitant ses habitants à se rebeller.​

Concernant les mécaniques de jeu, le jeu introduit des capacités de mouvement améliorées telles que le double saut, la glissade, l’escalade et l’utilisation d’un grappin. De nouveaux types d’équipements, comme les armes lourdes sans munitions mais à temps de recharge, s’ajoute également à l’arsenal. Les développeurs ont indiqué avoir écouté les retours concernant le loot de Borderlands 3, celui-ci a été retravaillé pour rendre les objets légendaires plus rares et précieux. En plus des armes uniques, les pétoire un peu plus rare pourront arborer des composants issus des différents fabriquant pour des combinaisons toujours plus loufoques.

Concernant la coopération, Gearbox annonce ici un sans faute avec le crossplay disponible au lancement, un système de butin instancié pour chaque joueur afin d’éviter le vol de loot, un système de difficiculté personalisé pour chaque joueur dans un lobby, la possibilité de voyager rapidement vers ses coéquipiers et le retour du mode écran partagé pour deux joueurs.

Borderlands 4 est prévu pour le 12 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2 plus tard dans l’année.