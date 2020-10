Borderlands 3 sortira day one sur PS5 et Xbox Series

Borderlands 3 avait déjà évoqué sa sortie sur les consoles nouvelles générations mais n’avait absolument pas donné de fenêtre de sortie. On supposait qu’il faudrait donc attendre un peu après le lancement des consoles mais pas du tout.

Les menus de Borderlands 3 marcheront enfin !

Borderlands 3 sortira donc le 10 novembre sur Xbox Series S et X puis le 19 novembre sur PlayStation 5 en Europe. La mise à niveau gratuite et le Smart Delivery seront d’ailleurs disponibles en même temps. Comme toujours, il sera impossible de faire l’opération si vous avez une version physique et une nouvelle console sans lecteur de disque. Le communiqué précise que l’on pourra évidemment récupérer ses sauvegardes et ses DLC lors du changement de génération.

On rappelle que ces versions next-gen permettront la 4K en 60 images par secondes, en solo comme en multi online. Le multi local ne peut pas tenir les mêmes promesses mais au moins, il sera possible d’ajouter un troisième et même un quatrième joueur en écran partagé.

Et puisque l’on parle de split screen, on a également une date pour la mise à jour qui permet de choisir entre une séparation horizontale et verticale sur consoles. Elle accompagnera la première sortie des versions next-gen puisqu’elle aura lieu le 10 novembre sur Xbox One et le 12 novembre sur PlayStation 4.

Gearbox en profite pour annoncer que le prochain épisode du Borderlands Show, avec de nouvelles informations sur l’avenir du jeu, aura lieu sur Twitch le jeudi 29 octobre à 17h, heure française.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia et sortira donc le 10 novembre sur Xbox Series et le 19 novembre sur PlayStation 5.