Borderlands 3 : version next-gen, cross-play et nouveau DLC

Borderlands 3 a conclu son Season Pass cette semaine et fête d’ailleurs dans quelques minutes son premier anniversaire mais cela ne signifie pas la fin du support du jeu par Gearbox comme on l’a vu lors de leur Digital Showcase.

Les annonces sympas

On commence par ce qui est probablement l’annonce la plus importante, Borderlands 3 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series. Et la bonne nouvelle c’est que la mise à niveau sera gratuite pour les actuels possesseurs des versions consoles qui garderont au passage leurs DLC et leur progression. Ce portage next-gen permettra au mode solo de tourner en 4k – 60 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

L’autre apport sera la possibilité d’ajouter un troisième et même un quatrième joueur en écran partagé pour le jeu local. Et puisque l’on parle d’écran partagé, il sera désormais possible de choisir si l’écran est divisé de façon horizontale ou verticale. Et ce même sur PlayStation 4 et Xbox One. En revanche, Gearbox n’a pas donné la fenêtre de sortie de ces nouvelles versions pour le moment.

Contrairement au cross-play, qui est lui confirmé pour 2021 ce qui fera forcément plaisir aux joueurs actuels qui pourront rejoindre leurs contacts sur les autres plateformes.

L’annonce moins sympa

Avec le crossplay et la next-gen, on pourrait penser que Randy se chaufferait et annoncerait un deuxième season pass mais ce n’est pour l’instant pas le cas. En revanche, un DLC a bien été évoqué et il peut faire un peu peur. En effet, un nouveau contenu téléchargeable sortira cette année pour ajouter un quatrième arbre de compétences aux quatre chasseurs de l’arche.

On se souvient que Randy avait déjà évoqué cette possibilité avant la sortie de Borderlands 3, en disant préférer cette solution à l’ajout de personnages supplémentaires. Et l’équipe a précisé qu’il faudrait passer à la caisse pour les compétences de cet arbre. On ne sait pas pour vous, mais l’idée que certaines compétences soient payantes nous semble particulièrement mesquine. Mais on nous promet au moins que le DLC aura aussi d’autres choses.

On en saura plus lors du prochain Borderlands Show mais on a tout de même eu droit à un aperçu de l’arbre de Fl4k. Cet arbre lui permet de se battre aux côtés d’un Loader Bot d’Hyperion comme à la bonne vieille époque de Tales from the Borderlands. Ce skill tree permettra d’apporter de la tankiness à Fl4k et son familier. Mais aussi du contrôle de foule puisque qu’on pourra utiliser des pièges de gravité.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia et donc bientôt sur PlayStation 5 et Xbox Series. Notre critique du DLC, Krieg le Sadique et le Butin de Pordel, sera disponible dans les prochains jours.