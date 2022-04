Splatoon 3 ouvre enfin ses précommandes après avoir donné sa date de sortie

Lorsque Xenoblade Chronicles 3 a avancé sa sortie pour se positionner au beau milieu de l’été, on pouvait craindre que Splatoon 3 ne tienne pas sa promesse et soit décalé de quelques mois. Finalement, le jeu tiendra bien ses engagements et sortira pendant l’été 2022, comme il l’avait promis, mais il faudra tout de même attendre la toute fin de la saison, puisque le jeu est daté au 9 septembre. Maintenant qu’il tient sa date de sortie qui semble être définitive, le jeu ouvre ses précommandes.

Où précommander Splatoon 3 au meilleur prix ?

On pouvait s’y attendre, juste après avoir précisé sa date de sortie, Splatoon 3 nous informe qu’il est maintenant disponible en précommande, et ce chez plusieurs revendeurs comme Fnac, Amazon, ou encore Cultura.

Comme d’habitude, le prix oscille entre 49,99 € et 59,99 €, comme presque tous les jeux estampillés Nintendo, et les revendeurs devraient logiquement se caler sur le prix le plus bas au fur et à mesure des semaines.

Pour le moment, aucune édition spéciale n’a été annoncée pour le jeu, mais nul doute que de nouveaux amiibos verront le jour un peu plus tard, puisque la série y a déjà eu droit par le passé.

Splatoon 3 sera disponible dès le 9 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.