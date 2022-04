Splatoon 3 maintient sa sortie pour cet été, mais il faudra attendre le 9 septembre

L’avance de la date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 de septembre à juillet a fait de nombreux heureux chez les fans de JRPG, mais cette annonce inhabituelle a aussi créé quelques doutes chez celles et ceux qui attendent Splatoon 3. Puisque ce dernier a toujours précisé qu’il sortira à l’été 2022, on imaginait mal Nintendo griller deux de ses plus grosses cartouches en même temps, avec quelques jours ou semaines entre les deux sorties. Plusieurs personnes théorisaient alors le fait que les sorties des deux jeux avaient été inversées, et l’annonce autour de Splatoon 3 aujourd’hui peut effectivement semer le doute.

Un cadeau pour les abonnés Nintendo Switch Online en attendant

C’est via une nouvelle vidéo de gameplay de plus de trois minutes présentant le mode Guerre de territoire en 4 vs 4 (on découvre ici une nouvelle arène) que Splatoon 3 nous annonce sa date de sortie.

Comme promis, le jeu de Nintendo sortira bien cet été, mais malheureusement, la toute fin de la saison, puisque Splatoon 3 est attendu pour le 9 septembre prochain sur Nintendo Switch. On découvre la jaquette officielle du jeu dans la foulée.

Autre information de taille : Dès aujourd’hui, les membres abonnés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online peuvent profiter gratuitement de l’extension Octo pour Splatoon 2.

De quoi nous permettre d’attendre un peu avant la sortie de Splatoon 3 le 9 septembre 2022. Les précommandes pour le titre devraient démarrer prochainement.