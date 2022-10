Accueil » Actualités » Prime Day : Amazon casse les prix sur les accessoires Corsair et Elgato

Le Prime Day d’Amazon a déjà eu lieu cet été, mais le revendeur s’est certainement dit que ce n’était pas assez. Même si le Black Friday arrive dans quelques semaines seulement, Amazon souhaite prendre une longueur d’avance en multipliant les journées spéciales qui permettent aux consommateurs de faire de nombreuses économies sur le domaine de l’high-tech, les smartphones, ou les équipements gaming (parmi tant de domaines). Le Prime Day recommence donc aujourd’hui et va durer jusqu’au 12 octobre à minuit, et l’une des marques à casser ses prix durant cette période, c’est l’équipementier Corsair avec des réductions sur des casques, des claviers et d’autres accessoires.

La marque Corsair à bas prix

Vous pouvez dès à présent retrouver plusieurs promotions sur de nombreux produits Corsair, comme sur plusieurs casques HS avec le HS55 ou encore le HS65, grâce à des promotions qui vont dépassent parfois les -37%. On retrouve aussi des claviers K55 et K65 à des prix plus avantageux.

Voici une sélection de promotions sur les accessoires Corsair :

Casques

Clavier

Accessoires

Les prix des accessoires Elgato baissent aussi

Elgato, qui est sous l’égide de Corsair, sacrifie aussi les prix de certains de ces produits. On retrouver par exemple la webcam Elgato Facecam en réduction, mais aussi les Wave Panels à -22%. Que des accessoires qui seront parfaits si vous souhaitez vous lancer dans le streaming.

Voici une sélection de promotions sur les accessoires Elgato :