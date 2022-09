Test Corsair HS55 Wireless Core – Un casque sans-fil de bonne qualité et ultra polyvalent

La marque Corsair a su se forger une bonne gamme de casques destinés au gaming comme nous l’avions vu avec l’excellent Corsair HS65 Surround. Cela tombe bien, puisque le Corsair HS55 Wireless Core en reprend énormément de qualités sauf qu’ici nous avons affaire à un casque sans-fil proposé à 129€. Nous avons pu le tester durant plus d’une semaine afin de vous indiquer ce que propose cette nouveauté. Avis, prix, descriptif, voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau casque de Corsair destiné aux joueurs et aux joueuses.

Packaging et Design

Selon nous, le Corsair HS65 Surround cochait énormément de bonnes cases puisque l’on avait un casque de très bonne qualité pour jouer, mais aussi pour écouter de la musique. Cette polyvalence à moins de 100€ en fait encore aujourd’hui une belle trouvaille. Le HS55 Wireless Core n’est pas directement une version sans-fil de ce dernier, toutefois il en reprend bon nombre de qualités à commencer par son design où l’on retrouve un effet premium tout en gardant une certaine sobriété.

Comme à son habitude, la marque arbore son logo sur chaque écouteur, et nous avons droit à une surface à la fois douce au toucher, mais aussi solide et souple grâce à des matériaux de qualité. Rien à redire au niveau du packaging qui garde le produit en toute sécurité et qui nous fournit ce dont nous avons besoin à savoir : le câble de rechargement en USB 2.0 et le dongle USB.

La disposition des différents boutons est également appréciable puisque l’on peut tout gérer avec eux. Sur la gauche, nous avons le bouton « mute » pour le micro et juste en-dessous, la molette pour le volume. A droite, on retrouve le bouton Bluetooth multifonction servant à connecter votre casque à un appareil comme votre smartphone mais aussi à gérer votre écoute (pause, play, morceau précédent et morceau suivant).

Concrètement, le seul bémol que l’on peut pointer est le fait que le micro ne soit pas détachable dans un souci d’esthétisme puisque sa connexion Bluetooth nous permet d’aisément le porter dans la rue ou encore le métro pour écouter de la musique.

Confort et autonomie

C’est en matière de confort que l’on se rapproche le plus du HS65. Il profite d’abord d’un poids de 266 grammes ce qui le rend très léger. On peut ainsi le porter durant toute une journée sans ressentir une grosse gêne. Même constat pour les oreillettes en mousse à mémoire de forme et le rembourrage de l’arceau qui le rendent très agréable à porter sur de longues périodes. Sachez également que le bandeau est réglable facilement ce qui le rend ainsi compatible avec toutes les tailles de crâne.

Le micro flexible est un peu plus pratique même si ce système ne plaira pas à tout le monde. Replacer la tige bien droite pour ne pas qu’elle vous gêne une fois remontée vers le casque pourra être embêtant à la longue même si le bouton « mute » évite les manipulations permanentes comme cela pouvait être le cas sur d’autres modèles.

Le Corsair HS55 Wireless Core peut non seulement se porter sur une longue période, mais il nous donne également les moyens de le faire grâce à une autonomie plus que correcte. D’après notre utilisation (régulière et continue), le casque tient facilement une journée complète et plus encore au cas où on oublie de le recharger. La marque indique 24 heures d’utilisation avec une charge complète, ce qui correspond globalement à nos estimations. L’autre point appréciable est qu’il peut aussi se recharger rapidement. Vous disposez par exemple d’une utilisation estimée à six heures pour une recharge de 15 minutes.

Qualité audio et microphone

Contrairement aux casques filaires Corsair que nous avons pu tester précédemment, le Corsair HS55 Wireless Core se destine à une utilisation beaucoup plus large. Nous sommes vraiment au summum de la polyvalence et la marque met bien en avant cet avantage grâce à son utilisation sans-fil. Avec sa connexion en 2.4 GHz via le dongle ou le bluetooth en 5.2, vous pourrez emmener le casque partout (avec une distance maximale de 15 mètres environ).

Pas de 7.1, toutefois il garde évidemment une qualité sonore exceptionnelle notamment grâce à ses deux transducteurs audio en néodyme de 50 mm. Cela nous permet d’avoir une sensibilité de 114 dB, une impédance de 32 Ohms et une gamme de fréquences entre 20Hz et 20 000 kHz.

L’information importante concernant ce casque, c’est qu’il ne profite pas du logiciel iCUE de la marque. Nous sommes vraiment sur du « plug & play » assumé évitant ainsi de bidouiller des profils. Heureusement, le profil de base est plutôt solide. Bien que les basses soient un poil trop fortes, nous avons un bon équilibre entre les médiums et les aigus ainsi qu’une bonne profondeur au niveau des graves.

Il ne vole ainsi pas son statut de « casque gaming » même si à ce prix, on conseillera évidemment du filaire (comme le Corsair HS65) si vous souhaitez un rendu parfait pour une utilisation purement compétitive. Que ce soit sur consoles ou PC, le résultat est tout de même saisissant que ce soit pour les FPS ou les jeux mettant l’accent sur l’immersion sonore. Précisions qu’il est également compatible avec la technologie audio Tempest 3D sur PS5.

On conseille toutefois l’utilisation du dongle pour jouer sur PC et consoles (à l’exception de la Switch en mode portable) afin d’éviter éventuellement quelques latences en jeu. Il est également parfait pour jouer entre amis grâce à un micro de qualité que ce soit sur Discord (bien que cette fois-ci il n’y ait pas de certification par le logiciel) ou bien via le chat de votre console. A noter que le casque est actuellement une exclusivité Amazon.