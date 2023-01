OnePlus 10T 5G : L’un des meilleurs smartphones OnePlus a droit à une grosse promotion

Les soldes de ce début d’année ne sont peut-être pas des plus folichonnes, mais quelques bons plans arrivent un peu à se démarquer en proposant des offres presque jamais vues, notamment dans le secteur des smartphones. Les promotions sur les produits OnePlus ne manquent jamais vraiment, mais on les retrouve surtout du côté du OnePlus Nord 2, l’un des modèles les plus populaires de la marque. Mais c’est aujourd’hui sur le OnePlus 10T 5G que l’on s’attarde, puisque cet excellent smartphone voit son prix être bradé sur Amazon.

Où trouver le OnePlus 10T 5G au meilleur prix ?

C’est donc Amazon qui propose l’une des plus belles offres des soldes d’hiver 2023 avec une réduction importante sur le OnePlus 10T 5G, qui n’était guère descendu en dessous des 500 € ces derniers temps, et qui avait plutôt l’habitude d’être affiché à 599 €. Aujourd’hui, il est possible de mettre la main sur ce OnePlus 10T 5G pour seulement 459 €, soit un prix quasiment imbattable.

Le OnePlus 10T 5G est ici vendu dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, dans le coloris vert. Ce smartphone dispose d’une recharge extrêmement rapide tout en affichant un écran Full HD allant jusqu’à 120 Hz, pour une fluidité sans compromis. Et c’est sans oublier son processeur Snapdragon 8+ qui vous permettra de jouer sans mal aux meilleurs jeux mobiles du moment.