Soldes 2023 : Le smartphone OnePlus Nord 2 5G profite d’une grosse promotion

Même si elles ne sont pas aussi alléchantes que le dernier Black Friday, les soldes d’hiver 2023 réservent tout de même quelques bonnes surprises chez certains revendeurs. On peut facilement trouver des promotions qui valent le coup d’oeil, surtout si l’on recherche un smartphone. Si vous n’êtes pas vraiment fan des produits Apple et de l’iPhone 13, vous pouvez vous rabattre sur un smartphone Android bien moins cher et pourtant prisé par le public, qui n’est autre que le OnePlus Nord 2 5G, actuellement en réduction pour les soldes en cours.

Où trouver le OnePlus Nord 2 5G au meilleur prix ?

Si vus recherchez un excellent smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 2 5G devrait pouvoir répondre à vos exigences. Equipé d’un processeur MediaTekDimensity 1200-AI et de 8 Go de RAM, il pourra sans problème vous offrir une fluidité à toute épreuve, sublimée par son écran AMOLED 90 Hz.

En temps normal, on retrouve ce smartphone aux alentours de 399 €. Aujourd’hui, pour les soldes 2023, Darty propose ce OnePlus Nord 2 5G à seulement 279 €.

Une offre imparable puisqu’elle fait descendre le prix de ce modèle au niveau de celui du modèle CE, une version plus allégée du Nord 2 et plus abordable. Avec un prix pareil, le OnePlus Nord 2 5G offre un rapport qualité-prix assez imbattable dans le secteur des smartphones de milieu de gamme.