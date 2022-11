Just Dance 2023, où le trouver au meilleur prix ?

Just Dance 2023 compte quelque peu bousculer la formule de la série en améliorant drastiquement ses fonctionnalités multijoueur, comme on a pu le voir lors de la première présentation du jeu. Même si pour cela, Ubisoft a décidé de sacrifier les versions PS4 et Xbox One pour se concentrer sur la nouvelle génération et surtout la Nintendo Switch, nul doute que cet épisode sera encore l’un des cartons de Noël. Si le jeu vous intéresse ou que vous souhaitez à l’offrir à quelqu’un pour les fêtes, voici où trouver Just Dance 2023 au meilleur prix.

Où acheter Just Dance 2023 au meilleur prix ?

En plus du jeu, des accessoires sont aussi disponibles pour celles et ceux qui veulent profiter au maximum de cet épisode. On retrouve par exemple des brassards officiels pour y glisser les Joy-Con afin de danser en toute tranquillité, ou encore un tapis de danse antidérapant pour éviter les mauvaises chutes et se prendre pour le vrai roi du dancefloor.

Just Dance 2023 sera disponible le 22 novembre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.