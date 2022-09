Just Dance 2023

Just Dance 2023 est la nouvelle édition de la licence phare d'Ubisoft, et propose toujours de danser en rythme sur les tubes du moment. Cette version améliore toute la partie visuelle, mais aussi le multijoueur avec la possibilité de jouer jusqu'à 6, et donne accès à des recommandations en fonction de vos préférences. Parmi les titres que l'on retrouve, on note Physical de Dua Lipa, Can’t stop the feeling ! de Justin Timberlake ou encore des morceaux du groupe BTS.