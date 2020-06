Bob le nettoyeur revient dans Serial Cleaners

La surprise finale du Future Games Show était Serial Cleaners, l’une des très rares vraies annonces de la présentation. Il s’agit de la suite de Serial Cleaner.

Serial Cleaners : Better Call Bob

Bob C. Leaner est le meilleur nettoyeur du milieu. Il fait disparaître les cadavres et les preuves avant que la police arrive. Cette suite prend un s puisqu’on retrouve ici quatre différents nettoyeurs. On quitte les années 70 pour se retrouver le 31 décembre 1999. Nos quatre héros se remémorent leurs jobs communs et les versions risquent de varier d’un personnage à l’autre. Dans les faits, cela donne un jeu d’action-infiltration mais on nous promet 4 styles de jeux différents pour les personnages.

Serial Cleaners sortira en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.