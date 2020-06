Le Future Games Show 2020 montrera une trentaine de jeux

Parmi les conférences qui auront lieu cette semaine, on retrouvera le Future Games Show 2020. Diffusé le samedi 6 juin à 23h30, l’événement a dévoilé quelques informations sur son contenu avant l’heure. Animé par Nolan North et Emily Rose, les voix de Nathan Drake et d’Elena Fisher dans la saga Uncharted, une trentaine de jeux indépendants et AAA se montreront lors de ce show organisé par GamesRadar+.

Devolver Digital, Raw Fury et Square Enix au programme

Gematsu a également révélé une première liste des studios et éditeurs qui participeront à l’événement : Curve Digital (The Ascent), Deep Silver (Chorus), Devolver Digital (Serious Sam 4), Hi-Rez Studios (SMITE), Merge Games (Streets of Rage 4, Cloudpunk), Raw Fury (Sable, Call of the Sea), Red Thread Games, Square Enix (Babylon’s Fall), Team17, TeamKill Media (Quantum Error), tinyBuild (Not for Broadcast), et Walkabout Games (Liberated).

D’après Daniel Dawkins, directeur du contenu pour les jeux et films chez GamesRadar+, « le show regorgera d’annonces exclusives, de nouvelles bandes-annonces, d’interviews de développeurs et de plongées dans de grands et petits studios. »

Rendez-vous le 6 juin à 23h30 sur la chaîne Twitch de GamesRadar+ pour découvrir ce que nous réserve le Future Games Show 2020.