Serial Cleaners présente ses quatre personnages dans un nouveau trailer

Pendant le Awesome Indies Show qui prend place en ce moment même, le développeur Draw Distance en a profité pour diffuser un nouveau trailer de Serial Cleaners.

Les nouveaux personnages jouables s’illustrent !

Déjà dévoilé officiellement pendant le Future Games Show, Serial Cleaners, la suite de Serial Cleaner, s’exhibe dans une nouvelle vidéo. Nous pouvons découvrir pour le coup de nouveaux personnages qui seront avec Bob avec Lati, Psycho et Vip3r.

Ces derniers auront chacun leurs propres compétences avec tout d’abord Lati qui sera quelqu’un d’assez agile. Viens ensuite Psycho, le psychopathe du groupe pouvant utiliser une tronçonneuse pour découper les macchabées et faire tourner de l’œil les divers garde voire les étourdir en leur balançant des objets en pleine figure. Qui plus est, le bougre aura la capacité de voir la position des différents ennemis.

Il y aura enfin Vip3r, une jeune hackeuse pouvant se faufiler dans des conduits, et ainsi pirater divers engins pour détourner l’attention de policiers et nettoyer la scène du crime. Bien entendu, on n’oublie pas Bob, qui aura forcément le même gameplay que le premier opus, ce qui porte le nombre de personnages jouables à quatre. Un titre assez prometteur avec quatre styles de gameplay différents, et qui se déroulera on le rappelle à la fin des années 90, plus précisément le 31 décembre 1999.

Serial Cleaners sera de sortie début 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.