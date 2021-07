Blue Reflection: Second Light présente Shiho Kasuga et la zone Kokorotope

Il semblerait que la franchise Blue Reflection ait encore de beaux jours devant elle. Après un premier épisode convaincant, nous avons eu droit à un anime, Blue Reflection Ray, sorti il y a peu sur Wakanim, et Gust nous prépare officiellement une suite, appelée Blue Reflection: Second Light. Celle-ci avait déjà présenté un trailer et nous dévoile désormais de nouvelles images.

Quelques visuels supplémentaires

Ne vous attendez pas à de grandes révélations, mais le studio Gust a diffusé pas mal d’images pour cette suite, tout en s’attardant sur le personnage de Shiho Kasuga, ainsi qu’une zone appelée Kokorotope. Cet endroit a fait son apparition dans le monde et ne disposait que d’une école et d’un point d’eau. Un espace mystérieux qui était rempli d’objets du monde réel, et qui, vous vous en doutez, regorgera de secrets et d’indices qui permettront à nos héros d’en savoir plus.

Quant à Shiho Kasuga, on apprend qu’elle sera doublée par Emiri Suyama, chanteuse du groupe Best Friends et Seiyu que l’on connait pour Aikatsu Friends et Beatless. Elle est présentée comme une étudiante gentille et sérieuse qui veille sur les autres. Aux petits soins de son entourage et de ses affaires, elle a également perdu la mémoire. A noter qu’il s’agit aussi d’un personnage clé qui relie les histoires avec le jeu mobile Blue Reflection Sun.

On vous laisse sur ces « quelques » visuels en vous rappelant que Blue Reflection: Second Light est attendu pour le 21 octobre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et qu’il arrivera en Europe un peu plus tard. Une version PC est également en préparation.