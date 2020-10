Black Desert Online : Nouvelle mise à jour O’dyllita et drops Twitch

Il y a du changement chez Black Desert Online qui s’est vu doté cette semaine d’une nouvelle mise à jour pour les joueurs PC nord-américains et européens : O’dyllita. Elle n’ajoutera rien de moins qu’une nouvelle région ainsi que deux événements.

Une mise à jour Halloweenesque

Kakao Games et Pearl Abyss ont eu le plaisir de vous présenter cette semaine O’dyllita, une nouvelle région de leur jeu Black Desert Online qui est déjà immense et, rappelons le, sans chargement entre les diverses zones. Vous voilà alors plongé dans une région sombre à l’univers baroque/gothique, parfait pour Halloween, où règne une nouvelle espèce d’elfes : les Ahib.

Cette région ajoutera de la difficulté pour les joueurs en manque de défis car ses différentes zones vous demanderont de 250 à 310 PA (Point d’Attaque). Mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi participer à deux événements qui ont été lancés en même temps que la mise à jour.

Tout d’abord, la mise à disposition du drops Twitch qui n’aura aucun mal à faire l’unanimité car il n’offre rien de moins que le jeu lui-même (d’une valeur actuelle de 9.99€ sur Steam) aux spectateurs qui regarderont au minimum une heure de live. Le deuxième événement, quant à lui, offrira des récompenses de connexion aux plus assidus d’entre vous qui pourront récupérer un « Livre secret de la vieille lune », et deux familiers : une Gosphie Magicienne et un Loup des Ombres.

Pour rappel, cette mise à jour est disponible dès maintenant pour les joueurs PC des régions nord-américaines et européennes, mais pas de panique elle arrivera bien assez vite sur console. En attendant, Black Desert Online est actuellement disponible sur Xbox One, PlayStation et PC et vous propose une période d’essai de 7 jours vous permettant de le découvrir.