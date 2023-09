PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de septembre 2023

Le mois dernier, nous avions pu mettre la main sur Dreams ou encore PGA Tour 2K23. Pour cette rentrée, la sélection sera assez timide. Surtout qu’on le rappelle, PlayStation vient d’annoncer une augmentation à l’année de tous les tarifs du PlayStation Plus. Une hausse d’environ 25% pour l’environ des paliers. On vous laisse découvrir les nouveaux prix du PlayStation Plus, et on vous présente les jeux à venir en septembre.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de septembre 2023 ?

Voici les jeux qui seront disponibles en septembre pour les abonnés PlayStation Plus Essential :

Les jeux seront disponibles le mardi 6 septembre 2023 dans la journée. A récupérer dans l’onglet du PlayStation Plus de votre console ou via les pages produits.

Saints Row

Saints Row (2022) est un jeu d’action façon GTA-like développé par Volition et édité par Deep Silver. Reboot de la licence culte, cet épisode affiche une toute nouvelle patte graphique pour la franchise ainsi qu’une ambiance déjantée. Se déroulant dans la ville fictive de Santo Ileso située au sud-ouest des Etats-Unis, le joueur ou la joueuse est invité(e) à prendre les commandes d’une petite bande constituée de trois autres personnes, Eli, Neenah et Kevin, dont l’objectif est de devenir le meilleur syndicat du crime de la métropole.

Generation Zero

Generation Zero est un jeu de tir à la première personne en monde ouvert. Vous serez plongé dans une réalité alternative de la Suède des années 80, plus précisément en 1989. Vous voilà embarqué dans un monde ou les machines semblent avoir pris le contrôle du pays, voir même du monde, et elles semblent plutôt hostiles. Il faudra survivre dans ce monde qui vous veut du mal, et comprendre ce qui a bien pu se passer.

Black Desert Traveler Edition

Black Desert Online est un MMORPG qui propose un gameplay dynamique, principalement porté sur l’action, avec des mouvements libres. Depuis son lancement, le titre a accueilli de nombreuses mises à jour et autres extensions. Il reprend tous les poncifs habituels des MMO, avec une quête traditionnelle, du PvE, du PvP, des activités annexes telles que de la cuisine, de la pêche, de l’artisanat, de la chasse et des combats à grande échelle. La Traveler Edition regroupe le contenu du Pack du Voyageur, à savoir :

Pack de valeur (15 jours)

Coffret de perles – 1 000

Ours polaire x1

Emblème de monture : Jument blanche (tier 7)

Flûte de dresseur (30 jours)