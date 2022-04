Black Desert Online : Le blizzard arrive avec l’extension Hiver Eternel, disponible aujourd’hui

Alors que nous sommes en attente de nouvelles concernant Crimson Desert, Pearl Abyss continue d’alimenter son jeu phare, Black Desert Online, avec du nouveau contenu. C’est aujourd’hui qu’arrive l’extension Hiver Eternel pour le titre, un contenu qui était attendu au tournant et qui aura le bénéfice d’être d’être gratuit, histoire de faire en sorte que la communauté puisse découvrir toutes ces nouveautés ensemble.

Une nouvelle classe à découvrir

Avec l’extension Hiver Eternel, Black Desert Online propose de découvrir la Montagne de l’Hiver Eternel, qui renferme de nombreux secrets et de nouveaux alliés et ennemis à croiser. Outre les nouveaux boss à combattre et ces nouveaux environnement à explorer de fond en comble, il sera possible de découvrir la nouvelle classe nommée Drakania, que l’on peut admirer en vidéo. Cette classe permettra de se battre avec une très grande épée qui renferme le pouvoirs des dragons.

Histoire d’attirer de nouveaux joueurs et joueuses, Pearl Abyss met en place une opération spéciale qui permet d’obtenir gratuitement Black Desert Online en Edition Voyageur, avec le contenu de Hiver Eternel. Vous pouvez récupérer cela jusqu’au 13 avril prochain en vous rendant sur le site officiel du jeu.

En démarrant avec ce pack, vous trouverez un serveur spécifique qui permet de gagner des récompenses plus vite afin de rattraper vos amis, et vite découvrir le contenu haut niveau.