Bibots : Le roguelite shooter nous donne rendez-vous en octobre pour sa sortie

Présenté à maintes reprises lors de nos conférences AG French Direct, Bibots trouve enfin sa date de sortie définitive. Le roguelite qui mélange action et shooter en vue de dessus a profité de cette Gamescom 2022 pour dévoiler une bande-annonce et nous donner rendez-vous pour la fin d’année. L’occasion également de déployer une nouvelle démo.

Choisissez vos Bibots

Développé par les nordistes de chez Square Squid, Bibots est un jeu indépendant français que l’on vous avait d’ailleurs présenté plus tôt dans l’année. Avec sa vue de dessus, le jeu vous fait incarner Tayar, un explorateur qui va se retrouver dans le cruel monde de Takaful. Pour avancer dans ce bullet hell teinté de roguelite, vous pourrez choisir un Bibot parmi plusieurs, qui aura ses propres compétences. Un moyen de varier votre style de jeu et de tester différentes combinaisons pour avancer le plus loin possible.

Bibots sortira le 5 octobre 2022 sur PC. Une nouvelle démo a été déployée sur Steam, idéal pour se faire un premier avis sur les mécaniques.