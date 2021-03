Bibots fait peau neuve et nous montre sa nouvelle direction artistique

Bibots avait fait une apparition remarquée lors de notre premier AG French Direct. Après plusieurs mois de travail, le studio Square Squid participe au deuxième numéro de notre émission afin de présenter le nouveau look de Bibots, encore plus coloré et plus affiné qu’auparavant.

Un style visuel revu et amélioré

Durant notre AG French Direct, vous avez pu découvrir quelques minutes de gameplay qui nous montrent ainsi ce à quoi ressemble le rogue-like/shooter désormais. Cette nouvelle direction artistique nous donne un aperçu plus précis du style visuel final qui nous attendra dans le jeu lors de sa sortie.

C’est aussi l’occasion de s’attarder une nouvelle fois sur le gameplay du jeu, qui proposera des séquences de jeu dynamiques avec une personnalisation de l’arsenal poussée.

Bibots sera disponible en 2022. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.