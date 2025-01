Beyond Two Souls sera lui aussi adapté en série, Elliot Page sera à la production

Une énième adaptation à ajouter au planning

Deadline révèle ce soir l’information en précisant que la société d’Elliot Page, Pageboy Productions, a récupéré les droits de Beyond Two Souls pour l’adapter au format de série TV, avec l’aide de Quantic Dream. Dans le jeu, l’acteur prêtait ses traits à Jodies Holmes et partageait l’affiche avec d’autres acteurs connus, à l’image de Willem Dafoe. Il n’est pas précisé si ce dernier sera de retour et si Elliot Page jouera dans cette série, l’accent étant pour le moment mis sur sa boîte de production. L’intéressé déclare néanmoins :

« Le tournage du jeu a été l’une des expériences d’acteur les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma carrière. La richesse narrative et la profondeur émotionnelle de l’histoire nous offrent une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leurs parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus. »

Matt Jordan Smith, responsable de la production chez Pageboy, déclare à son tour vouloir respecter l’héritage du jeu tout en offrant de nouvelles perspectives :

« Pour raconter l’histoire, il est essentiel de se pencher sur les questions de survie et sur la façon dont des décisions prises en une fraction de seconde peuvent changer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. »

David Cage a quant à lui déclaré que Quantic Dream allait collaborer avec Pageboy sur ce projet :

« J’ai été époustouflé par sa performance d’acteur dans le jeu, et je ne pouvais penser à personne d’autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. Beyond Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde qui ont été émus par l’histoire de Jodie et Aiden, et leur parcours dans la vie et au-delà. Je sais qu’Elliot a tout le talent et l’instinct pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision. »

Aucune date de tournage n’a encore été annoncée pour le moment. La diffusion ne devrait pas être prévue avant quelques années.