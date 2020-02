Les jeux Quantic Dream auront droit à une version physique sur PC

Après avoir proclamé son indépendance et affiché sa volonté de publier ses propres jeux, Quantic Dream annonce maintenant l’arrivée de versions physiques pour ses récents titres sortis sur PC. Le studio français s’est rapproché du distributeur Just for Games pour proposer trois éditions physiques avec quelques bonus.

Avec des bonus pour chaque

Si vous n’aviez pas encore craqué pour l’un ou l’autre des jeux Quantic Dream sur PC, peut-être que cela vous fera changer d’avis. Just for Games mettra à disposition des exemplaires de Detroit: Become Human, Heavy Rain et Beyond Two Souls en physique le 20 mars prochain. De plus, chaque titre aura droit à des stickers des jeux du studio, un artbook exclusif et une clé à utiliser sur l’Epic Games Store.

Si jamais cela vous intéresse, sachez que chacun des jeux est disponible en précommande dès maintenant sur Amazon :

Rappelons que les trois jeux sont disponibles sur l’Epic Games Store et PlayStation 4. Cette édition physique avec bonus ne sera proposée que pour la mouture PC.