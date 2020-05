Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human sortiront le 18 juin sur Steam

Lancés au format dématérialisé en exclusivité sur l’Epic Game Store il y a un an et disponibles en édition physique sur PC depuis le 20 mars dernier, Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human sortiront sur Steam le 18 juin prochain. Une démo de chaque jeu est également accessible gratuitement sur la plateforme de Valve dès aujourd’hui.

En parallèle de cette annonce, le studio français Quantic Dream a indiqué sur son compte Twitter vouloir commercialiser une édition collector PC de Detroit Become Human qui inclura notamment une figurine de Kara mesurant 27 cm. Si les précommandes ouvriront bientôt, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant le contenu complet de cette version. Sa date de sortie est également inconnue.

Because surprises are better when there’s two, here’s a glimpse of the upcoming Detroit: Become Human Collector's Edition! Preorder available soon. #QuanticStream pic.twitter.com/JkUhHSNmpS

— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020