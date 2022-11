Beat Saber accueille The Weeknd dans son nouveau pack de musiques

Sorti en 2018, Beat Saber est un véritable succès. Le jeu en réalité virtuelle a su fédérer une incroyable communauté et profite d’une très bonne longévité. Depuis, de nombreux packs de musiques ont été déployés, avec des collaborations majeures, comme Linkin Park, Fall Out Boy et Green Day. Aujourd’hui, les développeurs déploient du nouveau contenu avec l’arrivée d’un pack The Weeknd, qui comporte pas moins de dix pistes.

Beat Saber x The Weeknd

Histoire de célébrer la fin de sa tournée After Hours Til Dawn Tour qui se clôturera en fin de mois, l’artiste mondialement connu collabore avec Beat Saber. Dès aujourd’hui, il est possible d’acheter un pack contenant 10 morceaux emblématiques de The Weeknd, avec bien sûr, Blinding Lights en tête. Voici la tracklist complète du DLC :

Blinding Lights

Can’t Feel My Face

How Do I Make You Love Me?

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

Pray For Me (with Kendrick Lamar)

Sacrifice

Save Your Tears

Starboy (feat. Daft Punk)

Take My Breath

The Hills

Chaque musique peut être achetée au prix unitaire de 1.99€. Le pack est vendu au tarif de 12.99€. L’ensemble est disponible dès maintenant sur Steam, Oculus et PlayStation VR.