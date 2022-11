Accueil » Actualités » Le PlayStation VR2 sortira le 22 fevrier prochain et proposera un pack avec Horizon Call of the Mountain

On attendait plus de précisions sur le PlayStation VR2 (ou PSVR2) et Sony vient de lâcher toutes les informations aujourd’hui. Attention, les prix risquent de piquer un peu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain casque de réalité virtuelle pour console PS5.

PSVR2 : date de sortie et prix

La nouvelle génération de jeu en réalité virtuelle chez Sony passera par le PlayStation VR2. Pour en profiter, il vous faudra d’abord une console PlayStation 5 et bien sûr l’équipement qui va avec. Ça tombe bien puisque Sony a dévoilé la date de sortie et le prix du pack standard.

Le PSVR2 sera donc disponible le 22 février 2023 avec un prix fixé à 599.99€. A l’intérieur de ce pack nous avons :

Le casque PS VR2

Les manettes PS VR2 Sense

Les écouteurs stéréo

Un pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain

A l’occasion du lancement de son nouveau casque, Sony va mettre en vedette l’une de ses exclusivités qui se décline ici dans un jeu VR en standalone avec Horizon Call of the Mountain. Nous aurons donc droit à un pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain qui vous coûtera 649,99€. A l’intérieur, vous aurez donc :

Le casque PS VR2

Les manettes PS VR2 Sense

Les écouteurs stéréo

Un code d’activation du service du PlayStation Store pour Horizon Call of the Mountain

Il sera également disponible le 22 février prochain.

Une station de recharge pour vos manettes PS VR2 Sense

Toujours à la même date, Sony proposera également à la vente une station de recharge pour les manettes PS VR2 Sense. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un achat obligatoire puisque les manettes pourront toujours se recharger à l’aide d’une câble USB. La station de rechargement sera vendue 49,99€.

Les précommandes devraient être disponibles au cours du mois, mais on imagine que le prix élevé freinera beaucoup d’envieux. Comme pour la PS5, on remarque d’ailleurs une différence de 50€ environ concernant le prix du PSVR2 en dollars et en euros (549$ contre 599€). Dans le même temps Sony a également annoncé 11 nouveaux jeux pour son casque de réalité virtuelle. On rappelle aussi que les jeux PSVR 1 ne seront pas compatibles.