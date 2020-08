Beat Saber accueille dès aujourd’hui un pack Linkin Park

Si vous avez pas mal transpiré sur Beat Saber et notamment avec un des derniers morceaux en date en la présence de Fitbeat, Beat Games nous fait part d’une nouvelle mise à jour de contenu – et pas des moindres – en intégrant un pack Linkin Park, histoire de continuer de trancher des blocs en rythme.

11 morceaux supplémentaires

À l’orée des 20 ans de la sortie de l’album Hybrid Theory, qui a sonné les débuts de la notoriété grandissante du groupe au début des années 2000, le pack tombe à point nommé pour relancer le contenu du jeu, tout en rendant hommage à la bande du regretté Chester Bennington, chanteur iconique du groupe décédé il y a déjà trois ans.

Si l’on retrouve des pistes de l’album Hybrid Theory, ce ne sera pas le seul puisque parmi les 11 morceaux ajoutés, y figurent également des titres de Meteora et Minutes to Midnight :

Bleed It Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In The End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut

Somewhere I Belong

What I’ve Done

Au sein de cette sélection des véritables classiques de Linkin Park, on peut s’arrêter sur « One Step Closer » puisque au-delà la musique jouable, son clip vidéo a directement inspiré le nouvel environnement qui intègre le jeu en même temps que les titres cités. Les 4 nuances de lumière environnementale tirées du code couleur de Hybrid Theory finissent de donner du corps à ce contenu additionnel soigné.

Ainsi, dans le cas où vous seriez à la fois fans du groupe et du jeu, difficile de passer à côté de ce pack Linkin Park disponible dès aujourd’hui dans Beat Saber sur PlayStation VR, Oculus, et HTC Vive, au prix de 12,99€. Notez qu’il est possible de récupérer les chansons à l’unité pour 1,99€.