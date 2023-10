Le Batman de Robert Pattinson a été ajouté dans Batman: Arkham Knight avant d’être retiré

Ce sont des internautes qui ont remarqué que la version Epic Games Store avait mis en ligne une mise à jour dans laquelle le costume porté par Robert Pattinson dans le film The Batman avait été ajouté au jeu. Cependant, Rocksteady n’a jamais communiqué sur le sujet, et Warner Bros Games n’a jamais indiqué qu’un tel costume sortirait un jour. Chose encore plus mystérieuse : le costume a disparu dans la foulée.

On peut donc penser que quelque chose se prépare du côté de chez Rocksteady, peut-être pour fêter la sortie de la compilation sur Switch qui a été reportée au mois de décembre. Rien de sûr pour le moment, mais voir le costume de la version de Pattinson dans Arkham Knight pourrait donner envie à quelques Chevaliers Noirs en herbe de recommencer cette aventure.

THIS IS OFFICIAL

OUT NOW: The Batman (2022) suit for Batman Arkham Knight on Epic Games Store!!!

r/BatmanArkham boutta have a field day over this lmao pic.twitter.com/iiKbCmc7lh

— Arkham Origins Remaster (@ArkhamRemaster) October 26, 2023