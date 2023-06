Batman Arkham Trilogy : La version physique du jeu sur Switch ne contiendra que Arkham Asylum dans la cartouche

Deux épisodes à télécharger, même en physique

Les possesseurs de Nintendo Switch payent une fois de plus l’espace limité des cartouches de jeux pour leur consoles. Impossible de faire tenir la trilogie sur une seule cartouche, et c’est pourquoi on a appris via une FAQ postée par Warner Bros que Batman Arkham Trilogy ne disposera que de l’épisode Arkham Asylum dans sa version physique, avec des téléchargements pour Arkham City et Arkham Knight.

Autrement dit, il faudra libérer un peu d’espace en plus dans votre console, tout en étant prêt à télécharger plusieurs Go de données pour profiter des trois jeux et de leurs DLC. On remarque aussi qu’il faudra visiblement avoir la cartouche tout le temps insérée dans la Switch pour jouer aux trois épisodes, même ceux à télécharger.

Au moins, les collectionneurs auront tout de même droit à leur édition physique, même s’il faudra ici faire un compromis.

Batman Arkham Trilogy sortira dans le courant de l’automne sur Switch.