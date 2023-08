Batman: Arkham Trilogy sera finalement disponible dès le 13 octobre prochain sur Nintendo Switch

Nettoyez les rues de Gotham, mais sur Switch

La Bat-signal vient d’être allumé par Nintendo, qui nous donne donc rendez-vous le 13 octobre prochain pour découvrir Batman: Arkham Trilogy sur Switch. Une compilation qui regroupe donc Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, autrement dit la trilogie conçue par Rocksteady, et ce avec tous les DLC sortis entre temps.

On apprend au passage que le portage de ces trois jeux a été confié au studio Turn Me Up Games, qui a notamment réalisé le portage d’It Takes Two sur la console de Nintendo et qui a collaboré à d’autres versions Switch, comme celle de Journey to the Savage Planet ou encore une autre compilation, celle de la saga Borderlands.

Pour rappel, la version physique du jeu ne devrait inclure que le premier épisode de la trilogie sur la cartouche, tandis que les deux autres devront être téléchargés. Préparez donc un peu de place sur votre carte SD si vous souhaitez accueillir Batou, sa famille et tous ses ennemis.