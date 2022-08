Bandai namco tease le prochain tekken, enfin on pense

On va avouer qu’entre la fatigue et la vidéo, on n’est pas certain d’avoir vraiment assisté aux premières images de Tekken 8. Il faut dire que Katsuhiro Harada n’a pas aidé à la fin de la vidéo puisqu’au lieu de clarifier la situation il a préféré faire semblant de se battre avec les commentateurs du tournoi EVO 2022 avant de tout simplement partir sans un mot. Parce qu’il n’y a pas que Fatal Fury qui a droit de faire de vraies fausses annonces.

Tekken 8 ? Tag Tournament 3 ? Cross Street Fighter ? (oui non pas le dernier)

Tout démarre tranquillement avec une vidéo qui évoque les grandes finales du Tekken World Tour 2022 qui auront lieu les 4 et 5 février 2023 à Amsterdam. La bande-annonce promet aussi une mise à jour gratuite pour le 17 août qui viendra rééquilibrer le gameplay de Tekken 7 puis les choses prennent une tournure étrange.

On commence par voir la légendaire cinématique de fin de Kazuya dans le premier épisode qui avait était par exemple largement parodiée dans la vidéo d’annonce du personnage dans Super Smash Bros Ultimate puis le gros plan est remplacé par une autre image du personnage dans un modèle 3D plus détaillé que le dernier épisode en date, tandis que le texte « Get ready » apparaît.

Bandai Namco ne donne pas plus de précisions sur Twitter ou dans la description mais invite les gens à bien regarder jusqu’à la fin. On note aussi que la vignette de la vidéo est l’image du texte « Get ready for the next battle » la fameuse phrase qui précède chaque match dans la série et qui ici a pour contexte la finale du Pro Tour mais difficile de ne pas y voir un deuxième sens nous demandant de nous préparer au prochain jeu.

Bref, on attend avec impatience d’en savoir plus. On n’y croit absolument pas pour la gamescom qui est un peu trop proche mais peut-être lors des Game Awards en décembre vu la réactivité du compte Twitter officiel de la cérémonie pour participer au teasing ?