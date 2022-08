Fatal fury / garou : snk annonce un nouvel épisode

SNK avait beaucoup à dire lors de cet EVO 2022, dont l’annonce du grand retour de Fatal Fury qui suivra donc les comebacks de Samurai Shodown et de The King of Fighters XV qui avait d’ailleurs eu droit à une présentation assez similaire lors de l’EVO 2019. On rappelle que Fatal Fury était d’ailleurs le thème des premiers DLC du nouveau KOF

Fatal Fury revient (oui on refuse de faire la blague évidente)

Fatal Fury (ou Garou comme la saga est connue au Japon) a donc eu une annonce similaire à celle de KOF 15, à une grande différence près quand même. Dans le cas de King of Fighters, SNK avait annoncé qu’un nouvel épisode entrait en production. Là, c’est encore moins avancé que cela puisque l’on apprend que le prochain Garou a seulement reçu le feu vert ce qui veut dire que la pré-production n’a même pas forcément démarré.

On a tout de même eu droit à une première illustration de Tonko qui semble confirmer que l’on se dirige vers une suite directe du dernier épisode Garou: Mark of the Wolves sorti en 1999 au Japon. En effet, on peut y voir clairement son protagoniste Rock Howard, le fils de Geese adopté par Terry Bogard tandis que la pénombre laisse deviner Billy Kane et Kain R. Heinlein qui était à la fois l’oncle de Rock et l’antagoniste de Mark of the Wolves.

Évidemment, vu le côté très prématurée de cette annonce, l’éditeur ne s’est pas aventuré à évoquer ne serait-ce qu’un titre, des plateformes et encore moins une fenêtre de sortie.