La Game Cup est de retour pour soutenir les jeux français indépendants, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 juin

Si vous avez un jeu à soumettre, c’est le moment

Si vous n’avez pas suivi les précédentes éditions, la Game Cup est un concours organisé par KissKissBankBank, La Banque Postale et Jeux Vidéo Magazine (en partenariat avec Pôle Image Magelis, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Cnam-Enjmin et Eurekatech), dans lequel plusieurs jeux sont sélectionnés dans différentes catégories afin de récompenser les plus prometteurs.

On a pu y voir passer des jeux comme FUFUFU, Wild Dose, ALOFT, Twistales, Promenade et bien d’autres, des titres qui nous intéressent également tout particulièrement puisqu’ils ont aussi été mis en avant lors de nos différentes éditions de l’AG French Direct. Autant dire que l’on a hâte de voir quels jeux seront présents à la Game Cup de cette année.

Et si vous, derrière votre écran, vous développez un jeu et souhaitez le soumettre à la Game Cup, c’est encore possible. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 juin prochain et il vous suffit de vous rendre sur la page officielle de l’événement pour y suivre les instructions afin d’avoir une chance de participer.

Pour rappel, plusieurs prix seront attribués comme le Prix Boss (Or) qui permet d’avoir un important don de 20 000 € sur votre future campagne KissKissBankBank ainsi que le soutien de Jeux Vidéo Magazine et l’accès aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin. Les personnes qui débutent dans le milieu peuvent aussi avoir leur chance dans une catégorie réservée aux jeunes créateurs et créatrices.

Le 24 juin prochain, la sélection des finalistes sera dévoilée tandis que deux phases de votes auprès du public auront lieu du 3 au 15 juillet et du 18 au 30 septembre. Les grands gagnants seront annoncés le mercredi 2 octobre prochain. Bonne chance à toutes et à tous !