XDefiant : Le shooter free-to-play d’Ubisoft est maintenant disponible avec sa pré-saison

Les amateurs de FPS peuvent donc dès maintenant télécharger XDefiant sur PC via Ubisoft Connect (uniquement pour le moment), PS5 et Xbox Series pour y jouer gratuitement. Comme tout lancement de free-to-play du genre, les serveurs ont actuellement du mal à tenir au moment où l’on écrit ces lignes, et le studio travaille dessus.

We're aware that some players are unable to join a game- please bear with us while we look into servers and matchmaking!

— XDefiant (@PlayXDefiant) May 21, 2024